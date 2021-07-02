Песков назвал коронавирус коварным врагом

Ситуация в ряде регионов с заболеваемостью коронавирусом напряженная, но работает оперштаб и региональные власти реализуют свои особые полномочия, то есть меры принимаются. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы.

Журналисты спросили, под контролем ли ситуация у региональных властей, сославшись на то, что в Москве перепрофилируют больницы, а Минпромторг просил компании делиться кислородом. "Ситуация напряженная в ряде регионов, - подтвердил Песков. - В Москве в три раза выше уровень заболеваемости, чем в среднем по России".

"В Питере тоже достаточно печально, большая нагрузка на систему здравоохранения, в других регионах", - продолжил пресс-секретарь главы государства.

"Принимаются меры", - заверил Песков. Напряженно работает оперштаб, главы регионов реализуют свои особые полномочия. "Работа ведется, но мы имеем дело с коварным врагом в виде коронавируса и новых штаммов, которые появляются в нашей стране", - подчеркнул он.