Песков ответил на слова Зеленского про флаг над Госдумой

У России нет желания размещать на Украине свой флаг. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал по просьбе журналистов высказывания украинского лидера Владимира Зеленского про "желто-голубой флаг на здании Госдумы". Песков предположил, что они могли быть вырваны из контекста, потому что звучат странно.

"У нас нет желания размещать флаг на Украине. Мы с уважением относимся к суверенности Украины", - заверил пресс-секретарь российского президента.

"Но, конечно, мы не можем позитивно как-то реагировать на подобные слова президента Зеленского. Здесь я затрудняюсь в том, чтобы хоть как-то проанализировать, почему они были сказаны. С другой стороны, может быть, они как-то выдраны из контекста. Этого я тоже не могу исключить. Звучит странно", - оценил Песков.