Песков: Встреча Путина и Зеленского не готовится

Подготовка к встрече президентов России и Украины сейчас не ведется, заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Комментируя возможность такого саммита на фоне жестких высказываний Владимира Зеленского в адрес России, Песков сказал: "Подобные заявления никак, наверное, не укладываются в процесс подготовки встречи".

"Если абстрагироваться от таких неудачных, с нашей точки зрения, заявлений, субстантивно никакой подготовки не ведется и никакие шаги в этом плане не предпринимаются", - заключил Песков.