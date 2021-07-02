Портал госуслуг начал пускать всех посетителей

Российский портал государственных услуг Gosuslugi.ru возобновил работу в штатном режиме. В настоящее время посетители могут воспользоваться всеми сервисами.

Напомним, что ранее в пятницу, второго июля, ресурс начал предлагать пользователям подождать некоторое время, прежде чем переходить на главную страницу. Время ожидания могло достигать получаса.

В сообщении, которое видели пользователи, говорилось, что на сайте одновременно заказывают услуги более 500 тысяч человек. Вместе с сообщением демонстрировался таймер обратного отсчета.

Представители Минцифры пояснили, что портал мог быть временно недоступен в связи с запуском новых пользовательских сервисов.