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Портал госуслуг начал пускать всех посетителей

Текст:   Антон Благовещенский
02.07.2021,  
15:37
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Российский портал государственных услуг Gosuslugi.ru возобновил работу в штатном режиме. В настоящее время посетители могут воспользоваться всеми сервисами.

Напомним, что ранее в пятницу, второго июля, ресурс начал предлагать пользователям подождать некоторое время, прежде чем переходить на главную страницу. Время ожидания могло достигать получаса.

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В сообщении, которое видели пользователи, говорилось, что на сайте одновременно заказывают услуги более 500 тысяч человек. Вместе с сообщением демонстрировался таймер обратного отсчета.

Представители Минцифры пояснили, что портал мог быть временно недоступен в связи с запуском новых пользовательских сервисов.