Президент подписал закон о бесплатной вакцинации в частных клиниках

Частные медицинские организации, которые участвуют в территориальной программе обязательного медицинского страхования, смогут проводить бесплатную вакцинацию россиян. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Документ разрешает таким медицинским организациям бесплатно проводить включенные в национальный календарь и календарь по эпидпоказаниям профилактические прививки. Прописано, что обеспечивать клиники вакцинами будут федеральные и региональные органы исполнительной власти в сфере здравоохранения.