Президент подписал закон о переходе на электронные накладные при перевозках

Система электронных перевозочных документов будет внедрена в России с 1 января 2022 года. Закон об этом подписал президент Владимир Путин.

Изменения внесены в статью 31 федерального закона об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности, в отдельные законодательные акты РФ и Устав автомобильного транспорта. Переход на электронный документооборот позволит повысить скорость перевозки грузов.

Как отмечал ранее министр транспорта Виталий Савельев, за счет внедрения цифровых технологий и переход на бездокументарный оборот к 2030 году Россия может в шесть раз увеличить скорость перемещения грузов. Пока развитие грузоперевозок сдерживает вал бумажных документов. В прошлом году было оформлено более трех миллиардов документов, а к 2030 году, по оценке специалистов, будет оформляться в год по семь миллиардов документов, указывал Савельев.

В электронный вид будут переведены, в частности, транспортные накладные, заказ-наряды, сопроводительные ведомости. Формировать их будут грузоотправители, перевозчики, грузополучатели, фрахтователи, фрахтовщики, которые будут заключать договоры с оператором информационной системы. Электронные документы будут подписываться усиленными квалифицированными электронными подписями. Операторы информационных систем - юридические лица, включенные в специальный реестр, будут направлять электронные документы в государственную информационную систему электронных перевозочных документов.

Оператор информационной системы должен иметь в собственности расположенную на территории России телекоммуникационную инфраструктуру и аппаратные средства электронной подписи. Он должен обеспечивать круглосуточную обработку электронных перевозочных документов, проводить идентификацию участников информационного взаимодействия и обеспечивать конфиденциальность электронных перевозочных документов и сведений, содержащихся в них. Но направление таких документов в государственную информационную систему нарушением конфиденциальности не признается.

Доступ к сведениям из государственной информационной системы получат органы государственной власти. Порядок обмена электронными перевозочными документами и сведениями, содержащимися в них, а также порядок направления таких документов будет установлен правительством России.

Также установлено право бесплатного проезда без специальных разрешений тяжелой пожарной и аварийно-спасательной техники по дорогам общего пользования. Ранее при проезде автокранов, автолестниц, пожарных автоцистерн и другой спецтехники через автоматические пункты весогабаритного контроля фиксировались нарушения правил дорожного движения, так как вес и габариты такой техники чаще всего превышают допустимые нормы. Для исключения штрафов требовалось получить специальное разрешение. Но в чрезвычайной ситуации получить разрешение в кратчайшие сроки удавалось далеко не всегда. В результате пожарным службам выставлялись крупные штрафы. Выпадающие доходы муниципалитетов от отмены госпошлины за выдачу разрешений в десятки раз меньше, чем возможный ущерб из-за несвоевременного прибытия спецтехники на место пожара.