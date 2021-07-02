Путин подписал закон о сельском туризме

В России вводится понятие сельского туризма, аграрии смогут оказывать услуги по размещению туристов, организации экскурсий и других видов отдыха. Изменения внесены в законы об основах туристской деятельности и о развитии сельского хозяйства. Закон подписал президент России Владимир Путин.

Новые нормы будут распространяться на туристские объекты в сельской местности и в малых городах численностью до 30 тысяч жителей.

Под сельским туризмом понимается посещение сельской местности в целях отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни, ознакомления с жизнью сельхозтоваропроизводителей или безвозмездного участия в сельхозработах. При этом туристы размещаются в сельской местности, получают питание, экскурсионное обслуживание и другие услуги.

Как отмечали разработчики документа, туристы смогут получить комфортный и познавательный отдых на природе, познакомиться с историко-культурным наследием и народными промыслами.

Кроме того, новые нормы простимулируют развитие сельских территорий. Нововведения помогут создать до 60 тысяч новых рабочих мест и дополнительные источники дохода аграриев.