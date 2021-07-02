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02.07.2021 11:36
Рубрика: Экономика

Президент России освободил ряд предприятий общепита от уплаты НДС

Текст: Василий Кошкин
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий с 2022 года от НДС предприятия общественного питания. Документ коснется компаний, чья годовая выручка не превышает двух миллиардов рублей в год.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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Подписанный закон освобождает от НДС услуги предприятия общепита вне зависимости от численности сотрудников. При этом под действие льготы не попадают отделы кулинарии в розничной торговле, а также заготовочный бизнес.

Кроме размера выручки, организации или ИП должны соответствовать еще двум критериям: доходы от услуг общепита в общей сумме доходов должны составлять не менее 70%; среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений в пользу физлиц (исходя из расчетов по страховым взносам) - не ниже среднемесячной начисленной зарплаты в регионе.

По действующим правилам, малый бизнес может платить налоги по упрощенной системе, которая, в частности, предполагает освобождение от уплаты НДС. При этом если выручка превысит 200 миллионов рублей год или штатная численность составит более 130 человек, компания обязана перейти на общий налоговый режим.

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