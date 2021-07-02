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Рубрика: В мире

Принцы Уильям и Гарри открыли памятник принцессе Диане

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Сыновья принцессы Дианы - Уильям и Гарри - открыли посвященную матери статую в саду Кенсингтонского дворца в Лондоне. Церемония состоялась 1 июля и была приурочена к 60-летию со дня рождения первой супруги принца Чарльза.

Фото: EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA
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Памятник, который создал британский скульптор Иэн Рэнк-Броудли, представляет собой бронзовое изваяние, изображающее принцессу, рядом с которой стоят мальчик и девочка. Облик скульптуры держался в тайне до последнего момента.

В совместном заявлении принцы Уильям и Гарри напомнили о любви, силе и характере принцессы Дианы, качествах, "которые сделали ее силой во благо во всем мире, меняя жизни бесконечного числа людей в лучшую сторону", пишет ТАСС. Сыновья выразили надежду, что статуя Дианы станет символом ее жизни и наследия.

Скульптура леди Ди установлена в "Затонувшем саду", созданном в 1908 году королем Эдуардом VII. К 60-летию Дианы сад был перепланирован, здесь высадили четыре тысячи любимых цветов принцессы: роз, тюльпанов, незабудок, лаванды и георгинов. По словам дизайнера Пипа Мирисона, который руководил этим процессом, на территории Кенсингтонского дворца любимым местом Дианы был именно "Затонувший сад".

Принцесса Диана погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года в Париже. О ней написано множество книг и сняты десятки фильмов. В 2002 году, согласно опросу BBC, Диана заняла третье место в списке великих британцев, опередив королеву Елизавету II.

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