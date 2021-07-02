В последнее время участились случаи обмана населения при оказании услуг по оформлению документов для перерасчета пенсий, получения социальных пособий, получения материнского капитала, выдачи свидетельств СНИЛС и другим социальным вопросам. Такие данные привели корреспонденту "РГ" в Генпрокуратуре, проанализировав складывающуюся в России ситуацию с деятельностью псевдоюридических фирм.

Правда, вместо обращения к прокурорам, которые действительно могут помочь восстановить нарушенные права, наши граждане сегодня почему-то предпочитают обращаться во всевозможные юридические фирмы.

Пенсионерам и малоимущим слоям населения здесь сразу же предлагают чуть ли не манну небесную, и все, конечно, "абсолютно бесплатно". Действительно, объявлений о помощи в перерасчете пенсий, получении маткапитала в день обращения и помощи при других социальных выплатах в интернете хоть пруд пруди. Наиболее продвинутые "юристы" обзванивают потенциальных клиентов по телефону. Итог, как правило, один: человек заключает с мошенниками договор, отдает за это свои кровные: кто-то 30, а кто-то и 100 тысяч - в зависимости от "сложности вопроса". В итоге оказывается и без своих денег, и без обещанных начислений. Мошенники, естественно, пропадают и уже под другой вывеской открывают очередную бесплатную "юрпомощь". Затем появляются другие "юристы", которые обещают вывести на чистую воду предыдущих "мошенников". Их услуги стоят еще дороже, но абсолютно так же бесполезны для обманутого гражданина. После этого жертве мошенников ничего не остается, как идти в полицию и прокуратуру.

"Прокурорами ведется активная работа по противодействию нарушениям прав граждан при оказании им юридических услуг", - подтвердили корреспонденту "РГ" в Генпрокуратуре. Более того прокуроры сейчас активизировали координацию с правоохранительными органами по выявлению подобных схем и привлечению их организаторов к ответственности

В результате этой работы только следственными подразделениями ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено и расследуется 13 уголовных дел о мошеннических действиях при оказании подобных услуг.

Например, признаки "преступлений, выразившихся в завладении деньгами граждан при их недобросовестном консультировании по пенсионным и социальным вопросам", вскрыты в деятельности зарегистрированной в Пензенской области коммерческой организации. При этом одним из условий оказания услуги фирмой было внесение полной предоплаты по договору. Однако фирма со своей стороны ничего не собиралась выполнять и деньги возвращать - тоже. В итоге полиция возбудила уголовное дело по статье УК о мошенничестве. По аналогичным действиям юридических компаний, в том числе по материалам прокуроров, организованы проверки в Республике Татарстан, Белгородской, Новосибирской областях, Санкт-Петербурге и других регионах.

В Москве расследуется 13 уголовных дел о мошенничестве со стороны "социальных юристов"

Для защиты и восстановления прав граждан от действий недобросовестных юридических организаций прокуратурой Тверской области в суды предъявлено 4 исковых заявления о расторжении соответствующих договоров оказания услуг и взыскании денежных средств в пользу граждан.

По фактам размещения в интернете информации о незаконном обналичивании материнского капитала прокуроры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Московской области направили в суды исковые заявления о признании информации, запрещенной к распространению.