Проповедник цыганской души в мире: Ушел из жизни Николай Сличенко

Новости

На съемках драмы с Безруковым и Мироновым "Нюрнберг" погиб человек 16:21
Черчесов прокомментировал слова Путина о провале сборной России 16:20
В Царицыно отметят 1600-летие Венеции 16:16
Черчесов рассказал о трудностях в смене поколений сборной России 16:14
Мясников рассказал об "универсальном законе" вакцинации от COVID-19 16:07
Москва начала развивать ценностные онлайн-сервисы - Сергунина 16:06
Москва и Санкт-Петербург станут фактическим единым мегаполисом 16:01
Под Петербургом еду из кафе начали доставлять роботы-курьеры 15:59
Объем предложения леса на бирже вырастет в три раза 15:39
На Урале у мигрантов нашли поддельные справки об отсутствии COVID-19 15:38
В Европе снова растет число больных коронавирусом 15:36
В театре "Ромэн" прокомментировали смерть худрука Сличенко 15:27
Работоспособность сайта госуслуги восстановлена 15:22
Минстрой разъяснил предложение по корректировке системы капремонта жилья 15:21
Путин обсудил с Совбезом РФ цифровизацию для обеспечения нацбезопасности 15:19
Футбольные сборные Украины и Англии пригласили в Крым 15:17
Житель Петербурга закрыл своим телом собаку от агрессивных псов 15:09
В Татарстане на ферме нашли 21 кг наркотиков и склад оружия 15:00
В Петербурге вынесли вердикт банде, убивавшей пенсионеров ради квартир 14:53
В аэропорту Сочи открылся кабинет вакцинации против COVID-19 14:50
Патрушев обсудил с афганским коллегой ситуацию после вывода западных войск 14:48
"Черные риэлторши" обманули владельцев квартиры на 2 миллиона рублей 14:44
Минздрав утвердил порядок ревакцинации от COVID-19 14:43
Фото: 35-летняя Эмбер Хёрд впервые стала мамой 14:38
ФАС оштрафовала двух нефтетрейдеров более чем на миллиард рублей 14:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
02.07.2021 15:10
Рубрика: Общество

Проповедник цыганской души в мире: Ушел из жизни Николай Сличенко

Текст: Наталья Лебедева
Не стало бессменного руководителя главного цыганского театра страны, народного артиста СССР Николая Сличенко. Ему было 86 лет, из которых 70 лет он отдал театру "Ромэн". Он пришел сюда после войны артистом вспомогательного состава, а в 1977 году стал его художественным руководителем. О театре, который стал смыслом его жизни, о загадочной и бунтарской цыганской душе Николай Сличенко рассказывал в интервью "РГ". Открыто, откровенно и с огромным уважением и любовью к цыганской культуре. Он и сам был таким, преданным своему делу, истинным проповедником цыганской души в мире. Таким мы его и запомним.

Как вы думаете, в чем уникальность цыганской культуры? Чем она привлекает людей?

Николай Сличенко: Мы с нашим спектаклем "Мы - цыгане" объездили очень много стран, почти полмира. И во всех странах без исключения нас принимали очень тепло, везде было много зрителей. Почему так происходит, не могу сказать. Наверное, потому что это творчество именно цыганское (смеется).

Что нового цыгане привнесли в Россию, в русскую культуру?

Николай Сличенко: Я бы говорил и об обратном, что Россия привнесла в нашу цыганскую культуру. Цыгане пришли в Россию. Услышали русскую песню. Она им понравилась, и они стали петь русские песни, но по-своему, добавляя свое понимание и темперамент. И известные русские романсы пели по-своему.

Какой он, цыганский народ?

Николай Сличенко: Сто голов - сто умов. Но для меня это мирный народ, любящий свои семьи и своих детей. Знаете, цыгане в основном однолюбы. Когда говорят о страстях, буйстве - это все сказки. У каждого народа свой темперамент, но это не значит, что обязательно должно быть буйство страстей, а то получается какой-то сумасшедший дом. Цыгане - нормальные люди со своим темпераментом.

Вы посвятили театру "Ромэн" всю жизнь. Сильно он изменился за эти десятилетия?

Николай Сличенко: Театр - это искусство, а оно не стоит на месте. Постоянно что-то меняется (ухудшается или улучшается). Раз на раз не приходится. Все зависит и от драматургии, и от режиссера, и от музыкального оформления - много слагаемых. Нельзя говорить, стало хуже или лучше. Это вечный процесс.

Молодые артисты идут в театр?

Николай Сличенко: Да, конечно. Мы даже открыли студию на базе Театрального института имени Бориса Щукина. Там учится 21 человек. Так что у театра, будем надеяться, есть будущее.

А много зрителей приходит в театр?

Николай Сличенко: Желательно бы больше (смеется). На какие-то спектакли больше людей приходит, на какие-то - меньше. Так уж повелось, что самый популярный спектакль - "Мы - цыгане". Мне не удобно самому об этом говорить, потому что я его поставил и был одним из соавторов. Неловко самому себя хвалить. Но, действительно, этот спектакль стал нашей визитной карточкой, и на нем всегда аншлаги.

Общество Утраты Культура Театр РГ-Видео РГ-Фото

Главное сегодня

Путин подписал указ о выплате семьям с детьми-школьниками
Минюст получил доступ к банковской тайне
В Москве введена обязательная самоизоляция для больных ОРВИ
В Ялте открыли часть пляжей после наводнения
Посол Италии рассказал, когда границы республики откроются для россиян
О чем рассказал Валерий Фальков на "Деловом завтраке" в "РГ"
Насколько опасен штамм коронавируса "дельта плюс"