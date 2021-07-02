Проповедник цыганской души в мире: Ушел из жизни Николай Сличенко

Как вы думаете, в чем уникальность цыганской культуры? Чем она привлекает людей?

Николай Сличенко: Мы с нашим спектаклем "Мы - цыгане" объездили очень много стран, почти полмира. И во всех странах без исключения нас принимали очень тепло, везде было много зрителей. Почему так происходит, не могу сказать. Наверное, потому что это творчество именно цыганское (смеется).

Что нового цыгане привнесли в Россию, в русскую культуру?

Николай Сличенко: Я бы говорил и об обратном, что Россия привнесла в нашу цыганскую культуру. Цыгане пришли в Россию. Услышали русскую песню. Она им понравилась, и они стали петь русские песни, но по-своему, добавляя свое понимание и темперамент. И известные русские романсы пели по-своему.

Какой он, цыганский народ?

Николай Сличенко: Сто голов - сто умов. Но для меня это мирный народ, любящий свои семьи и своих детей. Знаете, цыгане в основном однолюбы. Когда говорят о страстях, буйстве - это все сказки. У каждого народа свой темперамент, но это не значит, что обязательно должно быть буйство страстей, а то получается какой-то сумасшедший дом. Цыгане - нормальные люди со своим темпераментом.

Вы посвятили театру "Ромэн" всю жизнь. Сильно он изменился за эти десятилетия?

Николай Сличенко: Театр - это искусство, а оно не стоит на месте. Постоянно что-то меняется (ухудшается или улучшается). Раз на раз не приходится. Все зависит и от драматургии, и от режиссера, и от музыкального оформления - много слагаемых. Нельзя говорить, стало хуже или лучше. Это вечный процесс.

Молодые артисты идут в театр?

Николай Сличенко: Да, конечно. Мы даже открыли студию на базе Театрального института имени Бориса Щукина. Там учится 21 человек. Так что у театра, будем надеяться, есть будущее.

А много зрителей приходит в театр?

Николай Сличенко: Желательно бы больше (смеется). На какие-то спектакли больше людей приходит, на какие-то - меньше. Так уж повелось, что самый популярный спектакль - "Мы - цыгане". Мне не удобно самому об этом говорить, потому что я его поставил и был одним из соавторов. Неловко самому себя хвалить. Но, действительно, этот спектакль стал нашей визитной карточкой, и на нем всегда аншлаги.