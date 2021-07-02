Путин и Макрон обсудили Украину, Карабах, Ливию и отношения Москвы с ЕС

Президент Франции позвонил российскому лидеру. Владимир Путин и Эмманюэль Макрон подробно поговорили по всему спектру актуальных вопросов, включая отношения России и Евросоюза, внутриукраинское урегулирование, ситуацию в Ливии, стабилизацию в Нагорном Карабахе, а также двусторонние связи.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, главы государств рассмотрели широкий круг вопросов взаимодействия двух стран в международных делах, уделив особое внимание стабильности и безопасности на Европейском континенте. Лидеры подчеркнули актуальность договоренностей августа 2019 года в Брегансоне о совместной работе по формированию новой архитектуры безопасности и доверия в Европе.

Путин и Макрон обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития связей Москвы и Брюсселя. Было отмечено, что решению таких острых проблем, как кибербезопасность, борьба с международным терроризмом, здравоохранение, климат, разрешение региональных конфликтов, способствовало бы построение конструктивных и предсказуемых отношений России и ЕС, возвращение к нормальному и уважительному диалогу. Президент России подчеркнул, что Москва к этому готова, если будет реальная встречная заинтересованность со стороны Евросоюза.

Обсудили лидеры и внутриукраинский кризис, поддержав активизацию переговоров для последовательной реализации Минского комплекса мер как безальтернативной основы урегулирования. Путин указал на деструктивные действия Киева, по вине которого предпринимаемые усилия, в том числе в "нормандском" формате, фактически саботируются. Была подчеркнута необходимость полного выполнения Киевом обязательств, прежде всего, по установлению прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса.

Путин рассказал о реализации трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху. Было отмечено, что обстановка в регионе во многом благодаря присутствию российских миротворцев остается стабильной. Есть предпосылки для налаживания нормальной хозяйственной деятельности, разблокирования экономических и транспортных связей. Путин обратил внимание на востребованность более плотного подключения европейских партнеров, в частности Франции, к решению гуманитарных проблем в пострадавших районах. Лидеры готовы к координации по различным аспектам нагорно-карабахского урегулирования, в том числе по линии Минской группы ОБСЕ.

Также главы государств поговорили о Ливии, подчеркнув настрой на содействие продвижению политического процесса с участием всех ключевых ливийских сил. Макрон поинтересовался основными итогами российско-американского саммита в Женеве, и Путин о них рассказал.

Еще президенты России и Франции предметно обсудили и вопросы двустороннего сотрудничества, в первую очередь в торгово-экономической области, а также в сфере энергетики и культурно-гуманитарных связей, и условились продолжить контакты.