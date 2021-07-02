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02.07.2021 21:34
Рубрика: Власть

Путин наградил Эйфмана, Мамонова и Бирюкова

Текст: Кира Латухина
Президент подписал большой указ о награждении. В документе 27 страниц.

Художественный руководитель Санкт-Петербургского Академического театра Балета Бориса Эйфмана Борис Эйфман отмечен орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Актер Петр Мамонов, который сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ, награжден орденом Дружбы. А худрук Российского академического молодежного театра Алексей Бородин получил орден "За заслуги перед Отечеством" II степени. Награды присвоены им за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Фото: РИА Новости
Путин наградил Кузьминова орденом "За заслуги перед Отечеством"

Также Владимир Путин наградил заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Легендарный хоккеист Валерий Каменский и митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий отмечены орденом Александра Невского. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов награжден Орденом Почета.

Президент посмертно наградил орденами Мужества судебных приставов, убитых жителем Сочи в июне - Альберта Агозяна и Андраника Матевосяна. Напомним, что пенсионер открыл стрельбу из ружья во время мероприятий по обеспечению решения суда о сносе самостроя.

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