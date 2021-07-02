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02.07.2021 15:19
Рубрика: Власть

Путин обсудил с Совбезом РФ цифровизацию для обеспечения нацбезопасности

Текст: Кира Латухина

Роль цифровизации в сфере госуправления и обеспечения национальной безопасности стала темой оперативного совещания президента с постоянными членами Совбеза РФ.

Фото: iStock
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Владимир Путин отметил, что в последнее время многое делается в направлении цифровизации всей экономики, всей жизни. Президент предложил обсудить роль этого направления взаимодействия для государственного управления и обеспечения национальной безопасности России, "имея в виду все ее аспекты, связанные с обеспечением обороноспособности, внутренней безопасности и так далее". "Вопросов здесь очень много", - сказал он.

С докладом в закрытом режиме выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который отвечает в правительстве за это направление.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Власть Безопасность Армия Президент Совет Безопасности

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