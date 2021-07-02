Путин отдал распоряжения по итогам "Прямой линии", не дожидаясь поручений

Президент РФ Владимир Путин положительно оценил "Прямую линию" с гражданами, готовится перечень поручений. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент оценил весьма положительно. Главное, что он отдал уже все необходимые распоряжения, не дожидаясь перечня поручений, которые готовятся по итогам "Прямой линии", - сообщил Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Главы регионов и ведомств уже начали разбираться с проблемами, к тому же многие просили поделиться массивом вопросов. Они будут отправлены как в регионы, так и в правительство.

Каждый вопрос и звонок будет обработан Общероссийским народным фронтом и не останется без ответа, заверил Песков. Цель "Прямой линии" - определить те места, где есть непорядок, также пояснил он.