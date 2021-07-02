Путин подписал закон о списании ряда долгов юрлиц и ИП по кредитам

Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий списать долги юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по взятым в 2021 году кредитам на поддержку деятельности.

Документ расширяет перечень так называемых безнадежных долгов, взыскать которые не представляется возможным.

В список войдут обязательства, которые соответствуют ряду условий: кредит был предоставлен на восстановление предпринимательской деятельности; если в отношении кредитного договора предоставлялась субсидия по процентной ставке.