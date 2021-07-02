Путин подписал закон об ограничении выбросов парниковых газов

Закон об ограничении выбросов парниковых газов подписал президент. Предусматривается ведение обязательной углеродной отчетности.

Речь пока идет о крупнейших эмитентах выбросов парниковых газов, масса которых эквивалентна 150 тысячам тонн углекислого газа в год и более за период до 1 января 2024 года. Отчитываться нужно будет с 1 января 2023 года. Те, кто вырабатывает 50 тысяч тонн углекислого газа в год и более, должны будут предоставлять отчетность с 1 января 2025 года.

Правительству предстоит установить целевой показатель сокращения выбросов парниковых газов с учетом поглощающей способности лесов и необходимости обеспечения устойчивого социально-экономического развития.

Напомним, что Владимир Путин поручал кабмину обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70 процентов относительно уровня 1990 года​.