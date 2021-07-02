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02.07.2021 20:03
Рубрика: Экономика

Путин подписал закон, вводящий понятие "коньяк России"

Текст: Юлия Акиньшина

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вносит поправки в закон о виноградарстве и виноделии, уточняя ряд терминов - в частности, вводит понятие "коньяка России".

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Согласно закону, в перечень основных понятий, используемых в законе о виноделии, добавлен термин "коньяк" - винодельческая продукция с объемной долей этилового спирта не менее 40%, изготовленная из коньячного дистиллята, выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее трех лет.

Кроме того, вводится новый термин- "коньяк России": под ним понимается коньяк, на 100% произведенный из винограда, выращенного на территории РФ.

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