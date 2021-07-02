Путин подписал закон, вводящий понятие "коньяк России"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вносит поправки в закон о виноградарстве и виноделии, уточняя ряд терминов - в частности, вводит понятие "коньяка России".

Согласно закону, в перечень основных понятий, используемых в законе о виноделии, добавлен термин "коньяк" - винодельческая продукция с объемной долей этилового спирта не менее 40%, изготовленная из коньячного дистиллята, выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее трех лет.

Кроме того, вводится новый термин- "коньяк России": под ним понимается коньяк, на 100% произведенный из винограда, выращенного на территории РФ.