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02.07.2021 19:52
Рубрика: Власть

Путин разрешил регистрацию актов гражданского состояния в любых ЗАГСах

В России будет применяться экстерриториальный принцип на регистрацию всех актов гражданского состояния. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Таким образом госрегистрация акта производится любым органом ЗАГС по выбору заявителя.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
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Напомним, ранее родившегося ребенка родители могли регистрировать только по месту его рождения или по месту своего жительства, усыновленного - по месту вынесения решения суда или месту жительства, а расторгнуть брак разрешалось исключительно там, где заключали или где они проживали. Теперь все эти процедуры станут проще.

Также, согласно закону, теперь субъекты Российской Федерации получили полномочия "по определению порядка заключения брака в торжественной обстановке".

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