Путин: Сличенко внес уникальный вклад в сбережение культуры цыганского народа

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Николая Сличенко. В своей телеграмме глава государства назвал народного артиста СССР ярким, неординарным человеком, подлинным корифеем сцены.

Как отметил Владимир Путин, Сличенко внес поистине уникальный личный вклад в сбережение самобытной культуры цыганского народа, его богатейшего музыкального наследия. Президент отметил также, что Сличенко воспитал плеяду молодых исполнителей.

Напомним, сегодня стало известно о том, что на 87-м году жизни скончался художественный руководитель театра "Ромэн" Николай Сличенко.