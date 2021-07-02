Путин усилил контроль за оборотом оружия

Президент Владимир Путин подписал поправки в законодательство, усиливающие госконтроль за оборотом оружия. Поправки внесены в законы "Об оружии" и "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

Правительство будет устанавливать перечень медицинских противопоказаний к владению оружием. Запрещено приобретать, хранить, носить и использовать оружие тем, кто не прошел освидетельствование на наличие таких противопоказаний.

Причем медкомиссию будут проводить только медицинские организации государственной или муниципальной системы здравоохранения. Они будут брать анализы на наркотики, психотропные вещества, а также проводить психиатрическое освидетельствование. Эта услуга будет платной.

Заключение будет в электронном виде размещено в реестре в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения. Доступ к нему будет у Росгвардии. Бумажные справки упраздняются.