Пытавшаяся обмануть племянника Сталина мошенница получила 3,5 года колонии

Таганский суд Москвы в пятницу вынес приговор 31-летней жительнице столицы Анастасии Белянкиной, которая пыталась обмануть 92-летнего ветерана войны. Ее признали виновной в покушении на особо крупное мошенничество и приговорили к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук, подсудимая вину признала частично, при этом раскаялась в содеянном, попросила прощения и расплакалась.

Во время прений сторон прокурор просил назначить Белянкиной пять лет лишения свободы.

По версии следствия, в марте 2021 года обвиняемая с сообщниками, узнав о наличии на банковских счетах 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны крупной суммы денег, решила воспользоваться этим в своих корыстных целях. С 26 по 30 марта сообщники мошенницы неоднократно звонили на мобильный телефон ветерану и, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, убеждали в необходимости проведения судебной экспертизы по имеющимся у него 3,4 млн рублей. По данным следствия, ветеран, будучи введенным в заблуждение и поверив мошенникам, снял со своего банковского счета все деньги.

Вечером 30 марта Белянкина приехала в квартиру ветерана в знаменитой высотке на Котельнической набережной и, представившись специалистом экспертно-криминалистического центра, предъявила поддельный документ об изъятии денег и потребовала их передачи в полном объеме.

Однако, как сообщили корреспонденту "РГ" в столичной прокуратуре, похитить деньги злоумышленники не смогли, поскольку бдительный ветеран вовремя обратился в правоохранительные органы. В итоге, фальшивого эксперта-криминалиста задержали с поличным в квартире ветерана. Дело в отношении ее сообщников, которые "обрабатывали" потерпевшего по телефону от лица полиции и убеждали его, что все его деньги на счету фальшивые, выделено в отдельное производство. Сам 92-летний ветеран - это племянник Иосифа Сталина по линии жены Надежды Аллилуевой.