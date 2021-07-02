Работы по лесоустройству переданы на федеральный уровень

Собирать и обновлять информацию о лесах, растущих в них деревьях, их породах и состоянии зрелости - то есть проводить лесоустройство - на всей территории страны теперь будет федеральное учреждение Рослесинфорг. Закон об этом подписал президент Владимир Путин.

Прежде лесоустройство относилось к полномочиям регионов, теперь же передано на федеральный уровень. Это сделано в рамках реформы лесной отрасли и ее декриминализации, отметили в Рослесхозе.

Работы по лесоустройству в тех местах, где идут активные вырубки, будут не реже одного раза в десять лет. Сейчас на многие участки есть только данные 25-летней давности и более старые. По новому закону проводить заготовку древесины там, где мероприятия по лесоустройству проводились больше 10 лет назад, запрещено. Право на таксацию лесосек получат специалисты, включенные в специальный реестр.

Тот же закон запрещает лесозаготовительной технике заезжать в лес без документов, разрешающих вести рубку в этом месте. Просто так поехать на харвестере за грибами теперь не получится.

Еще одно важное новшество: древесину, заготовленную при проведении санитарных рубок, теперь разрешено продавать только на организованных торгах. Раньше это был один из распространенных способов выбрать неучтенную - то есть по сути контрафактную - древесину, самовольно расширив границы предоставленного участка.