Расчистка акваторий от затопленных судов будет стоить 20 млрд рублей

На расчистку морей страны от затопленных судов направят 20 млрд рублей. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании с руководителями регионов Дальнего Востока.

Регионы и профильные ведомства сами определят, какие бухты и заливы надо очистить от лежащего на дне металлолома в первую очередь, отметила Абрамченко. По ее словам, самое важное - чтобы граждане своими глазами увидели результаты работы. Если у затопленного судна есть собственник, то поднимать теплоход и утилизировать его он должен за свой счет, уверена вице-премьер. Если же плавсредство окажется бесхозным, от него избавятся за счет бюджета.

Масштаб проблемы серьезный - в одной только Авачинской бухте на Камчатке затоплены 84 судна. Сейчас они все занесены в реестр, начаты работы по их утилизации, сказала Абрамченко. "В правительство уже внесен законопроект, который обязывает собственника судна нести полную ответственность за свое имущество, правильно утилизировать корабли, - предупредила вице-премьер. - Например, в Приморском крае более 26 затопленных судов имеют конкретных собственников. Они сами должны поднимать корабли, а не перекладывать финансовое бремя на плечи налогоплательщиков. Планируем, что закон будет внесен в Госдуму осенью этого года".

Чтобы помешать появлению новых кладбищ кораблей, появится специальный реестр, в который внесут сведения о каждом судне, его владельце и плане утилизации. В то же время профильные ведомства составят единую базу эффективных решений по подъему со дна и демонтажу судов. Это позволит сократить расходы бюджета на то, чтобы избавить побережья страны от металлолома.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал "Российской газете", что в акваториях Дальневосточного бассейна и Арктики находится 615 затонувших судов, по 412 судам не найден собственник. Проект дорожной карты по их подъему уже готов.