Разрешено строить базы отдыха и спортплощадки в лесах

Лесным базам отдыха разрешено строить здания и сооружения, спортивные площадки и другую инфраструктуру, однако она должна занимать не больше 20% предоставленного участка. Закон об этом подписал президент Владимир Путин.

За соблюдением этого требования будут следить государственная и муниципальная экспертиза, заверили в Рослесхозе.

По оценке ведомства, новый закон никак не скажется на защите лесов, а все желающие смогут по-прежнему свободно их посещать, например, чтобы собрать к ужину корзинку грибов.