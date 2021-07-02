"Черные риэлторши" обманули владельцев квартиры на 2 миллиона рублей

Двух мошенниц 42 лет и 51 года задержали сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по городскому округу Электросталь. Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, эти "черные риэлторши" предложили местной жительнице продать свою однокомнатную квартиру, расположенную на улице Победы и находящуюся в долевой собственности с ее несовершеннолетней дочерью. Они пообещали им помочь приобрести другое жилье и земельный участок на территории Владимирской области.

Был заключен договор купли-продажи жилья, кадастровая стоимость которого на момент сделки составляла более 2 миллионов рублей. Однако мошенницы не передали собственнице деньги и не предоставили иного жилья.

При обыске по месту проживания одной из задержанных обнаружены гербовая печать, расписки, договоры купли-продажи на объекты недвижимости, договоры возмездного оказания услуг.

Сейчас полиция ищет других участников преступной группы и устанавливает другие эпизоды преступной деятельности.