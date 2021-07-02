Евгений Нифантьев организовал для семей ЮАО посещение мини-приюта для собак

В Международный день собак член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев совместно с волонтерами организовал для семей москвичей с детьми посещение мини-приюта для собак на территории района Братеево. Его создали своими силами неравнодушные жители.

Волонтеры передали его обитателям 50 килограммов корма и лакомства.

"Уверен, что тема бездомных животных волнует каждого из нас. А мы в свою очередь должны прививать любовь к животным и чувство сострадания нашим детям. Возможно, не каждая семья готова взять к себе в дом собаку, оставшуюся без защиты человека, но помочь ей игрушками, кормом или просто погулять с ней, может каждый. Именно этого не хватает животным в приютах", - считает Евгений Нифантьев.

Во время визита в приют член Общественной палаты подчеркнул, что подобный опыт проведения семейного досуга может вылиться в нечто большее - совместную общественно-полезную деятельность.

Он считает, что вовлечение детей и подростков в волонтерскую деятельность - еще один стимул для молодежи не проводить все свободное время в социальных сетях, а жить реальной жизнью, насыщенной событиями и добрыми поступками. Он неоднократно выступал организатором мероприятий, направленных на привлечение общественности к проблемам интернет-зависимости детей.