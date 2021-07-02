Глава администрации подмосковной Коломны Денис Лебедев найден мертвым

Руководитель Коломенского городского округа Московской области Денис Лебедев найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На теле 46-летнего чиновника обнаружено огнестрельное ранение, которое, предположительно, и стало причиной смерти. Точная причина устанавливается. По словам знакомых Лебедева, перед смертью он несколько дней подряд употреблял алкоголь и жаловался на бытовые проблемы.

"На место инцидента для координации действий правоохранительных органов выехали первый заместитель прокурора Московской области Андрей Ганцев и коломенский городской прокурор Александр Рубанов", - сообщили в подмосковной прокуратуре.

Согласно сайту администрации Коломенского городского округа, Денис Лебедев занимал должность руководителя Коломенского городского округа с октября 2016 года.