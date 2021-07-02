Юрий Моисеев поздравил сотрудников ГИБДД с предстоящим юбилеем

Накануне 85-й годовщины со дня образования подразделений ГАИ-ГИБДД состоялось торжественное мероприятие, в ходе которого отличившиеся сотрудники были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами, а также получили ценные подарки.

В мероприятии приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, начальник УМВД России по городу Калуге Вадим Мартынов, начальник отдела ГИБДД Алексей Москаленко, начальник управления городского хозяйства Калуги Александр Шпиренко.

"Госавтоинспекторы ближе всего к людям, каждый из нас видит вас ежедневно, - сказал в поздравлении Юрий Моисеев. - От того как сложится диалог с вами, зависит впечатление человека о работе правоохранительных органов и всей власти в целом. Госавтоинспекция за предыдущие годы поменялась в лучшую сторону. От вас зависит безопасность на дорогах, и вы достойно исполняете свой долг".