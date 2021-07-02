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02.07.2021 15:30
Рубрика: Происшествия

Костромская медработница ударила пожилую пациентку

Текст: Элина Труханова (Кострома)

В Костроме организованы проверки после появления в интернете видеозаписи, на которой медработница бьет пожилую пациентку по лицу.

"Кострома, городская больница, травма, гнойное отделение. Видео снято с 1 на 2 июля в первом часу ночи. Я лежу в этой палате, вставать не могу. Кричать - это в порядке вещей, решила снять и сама не ожидала, что она ударит бабушку", - такой подписью (подпись отредактирована - прим. ред.) сопроводила автор видеозаписи свою публикацию.

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Как и следовало ожидать, пост вызвал большой резонанс. На записи сотрудница больницы бьет лежащую на боку пациентку по лицу, пытаясь, видимо, ее успокоить, толкает ее, придавливает голову к подушке, но потом машет рукой и отходит.

"Костромскими полицейскими в ходе ежедневного мониторинга сети интернет выявлена видеозапись, на которой снято, как работница медицинской организации наносит удары лежачей пациентке. По данному факту сотрудниками органов внутренних дел назначена доследственная проверка", - сообщило в связи с этим региональное УМВД.

Доследственную проверку организовало также следственное управление СК РФ по Костромской области. Ведомство намерено дать правовую оценку действиям медицинского персонала и руководства больницы.

К слову, руководство лечебного учреждения совместно с областным департаментом здравоохранения в связи с инцидентом тоже сейчас проводят служебную проверку. В облздраве сообщили, что на это время фигурирующая на записи сотрудница больницы отстранена от работы.

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