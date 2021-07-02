Медицинская реабилитация должна войти в состав ОМС - доктор Румянцев

Главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев считает, что для развития медицинской реабилитации в РФ необходимо включить ее в систему обязательного медицинского страхования и организовать систему подготовки профильных кадров.

"Тарифы в системе обязательного медицинского страхования формируются по номенклатуре болезни, но не в рамках междисциплинарных технологий. Поэтому реабилитация должна быть выделена в отдельную строку и решаться так же, как было ранее с паллиативной медициной. Реабилитация должна войти в состав обязательного медицинского страхования", - сообщил Румянцев в своем выступлении "Реализация программы по развитию системы медицинской реабилитации" на площадке партии "Единая Россия".

Он отметил, что в РФ не доработана до конца система подготовки кадров, участвующих в реабилитационном процессе. Также в стране отсутствует восстановление второго этапа реабилитации, где пациенты должны долечиваться после основных заболеваний, разрушена система санаторно-курортного лечения россиян. Содержание законов, регламентирующих реабилитацию, "не соответствуют ее новым задачам".

В свою очередь, в ходе своего выступления на конференции главный специалист по реабилитации Минздрава РФ Галина Иванова отметила, что важно закрепить понятие медицинской реабилитации как того направления, которое воздействует не на болезнь, а на жизнедеятельность человека. Такое определение делает акцент на качество жизни пациента. По ее мнению, необходимо легализовать в РФ Международную классификацию функционирования, на которой настаивает Всемирная организация здравоохранения.

Как сообщалось, в ходе "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин сообщил, что власти будут вкладывать серьезные деньги в создание системы реабилитации после коронавируса, планируется закупка необходимого оборудования.