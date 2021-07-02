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02.07.2021 16:01
Рубрика: Экономика

Москва и Санкт-Петербург станут фактическим единым мегаполисом

Текст: Марина Трубилина
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Москва и Санкт-Петербург станут по сути одним большим мегаполисом, если удастся их связать новой высокоскоростной железнодорожной магистралью. Об этом сказал вице-премьер Марат Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме.

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Если получится запустить новую ВСМ между двумя столицами, время в пути сократится до 2 ч 20 минут, значительно повысится мобильность, отметил вице-премьер.

Кроме того, предполагается развивать железные дороги как городской транспорт. Опыт Москвы, где были запущены МЦК и МЦД, показал, что это успешная идея. Сейчас идет проработка аналогичных проектов для восьми городов-миллионников. "Занимаемся активно проектированием и строительством железнодорожной инфраструктуры", - сказал Хуснуллин.

В регионах Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад ЦФО Москва СЗФО Санкт-Петербург

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