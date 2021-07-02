Москва и Санкт-Петербург станут фактическим единым мегаполисом

Москва и Санкт-Петербург станут по сути одним большим мегаполисом, если удастся их связать новой высокоскоростной железнодорожной магистралью. Об этом сказал вице-премьер Марат Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме.

Если получится запустить новую ВСМ между двумя столицами, время в пути сократится до 2 ч 20 минут, значительно повысится мобильность, отметил вице-премьер.

Кроме того, предполагается развивать железные дороги как городской транспорт. Опыт Москвы, где были запущены МЦК и МЦД, показал, что это успешная идея. Сейчас идет проработка аналогичных проектов для восьми городов-миллионников. "Занимаемся активно проектированием и строительством железнодорожной инфраструктуры", - сказал Хуснуллин.