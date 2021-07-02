Москва начала развивать ценностные онлайн-сервисы - Сергунина

Москвичи сегодня могут получить на официальном сайте мэрии mos.ru 380 услуг и сервисов, которые касаются как бытовой сферы, так и общественной и деловой жизни. Только в прошлом году в Москве запустили более 20 новых электронных услуг, а число зарегистрированных на mos.ru пользователей достигло 14 миллионов. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Экосистема сервисов правительства Москвы помогает горожанам экономить время при решении самых разных вопросов - от управления домом и записи детей в кружки, до заботы о здоровье и организации досуга. В прошлом году мы запустили более 20 новых электронных услуг и сервисов", - отметила она.

Сергунина подчеркнула, что в центре внимания цифровых преобразований в Москве стоит человек - каждый москвич. Новые сервисы позволяют экономить ему время и силы, не тратя их на собирание справок и хождение по кабинетам. Только в прошлом году благодаря цифровизации госуслуг у москвичей не пришлось запрашивать более 70 миллионов документов. Одни ведомства запросили их у других сами в рамках электронного взаимодействия.

"Наш главный ориентир в развитии - удобный, современный, безопасный и дружелюбный мегаполис для каждого. Постоянное совершенствование цифровой среды уже сейчас позволяет нам внедрять новые - ценностные - сервисы, которые делают город еще более открытым для жителей", - добавила заммэра.