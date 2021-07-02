Новости

На съемках драмы с Безруковым и Мироновым "Нюрнберг" погиб человек 16:21
Черчесов прокомментировал слова Путина о провале сборной России 16:20
В Царицыно отметят 1600-летие Венеции 16:16
Черчесов рассказал о трудностях в смене поколений сборной России 16:14
Мясников рассказал об "универсальном законе" вакцинации от COVID-19 16:07
Москва начала развивать ценностные онлайн-сервисы - Сергунина 16:06
Москва и Санкт-Петербург станут фактическим единым мегаполисом 16:01
Под Петербургом еду из кафе начали доставлять роботы-курьеры 15:59
Объем предложения леса на бирже вырастет в три раза 15:39
На Урале у мигрантов нашли поддельные справки об отсутствии COVID-19 15:38
В Европе снова растет число больных коронавирусом 15:36
В театре "Ромэн" прокомментировали смерть худрука Сличенко 15:27
Работоспособность сайта госуслуги восстановлена 15:22
Минстрой разъяснил предложение по корректировке системы капремонта жилья 15:21
Путин обсудил с Совбезом РФ цифровизацию для обеспечения нацбезопасности 15:19
Футбольные сборные Украины и Англии пригласили в Крым 15:17
Житель Петербурга закрыл своим телом собаку от агрессивных псов 15:09
В Татарстане на ферме нашли 21 кг наркотиков и склад оружия 15:00
В Петербурге вынесли вердикт банде, убивавшей пенсионеров ради квартир 14:53
В аэропорту Сочи открылся кабинет вакцинации против COVID-19 14:50
Патрушев обсудил с афганским коллегой ситуацию после вывода западных войск 14:48
"Черные риэлторши" обманули владельцев квартиры на 2 миллиона рублей 14:44
Минздрав утвердил порядок ревакцинации от COVID-19 14:43
Фото: 35-летняя Эмбер Хёрд впервые стала мамой 14:38
ФАС оштрафовала двух нефтетрейдеров более чем на миллиард рублей 14:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
02.07.2021 16:06
Рубрика: Digital

Москва начала развивать ценностные онлайн-сервисы - Сергунина

Текст: Александр Мелешенко

Москвичи сегодня могут получить на официальном сайте мэрии mos.ru 380 услуг и сервисов, которые касаются как бытовой сферы, так и общественной и деловой жизни. Только в прошлом году в Москве запустили более 20 новых электронных услуг, а число зарегистрированных на mos.ru пользователей достигло 14 миллионов. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Петр Бирюков: В Москве создается центр управления городским хозяйством

"Экосистема сервисов правительства Москвы помогает горожанам экономить время при решении самых разных вопросов - от управления домом и записи детей в кружки, до заботы о здоровье и организации досуга. В прошлом году мы запустили более 20 новых электронных услуг и сервисов", - отметила она.

Сергунина подчеркнула, что в центре внимания цифровых преобразований в Москве стоит человек - каждый москвич. Новые сервисы позволяют экономить ему время и силы, не тратя их на собирание справок и хождение по кабинетам. Только в прошлом году благодаря цифровизации госуслуг у москвичей не пришлось запрашивать более 70 миллионов документов. Одни ведомства запросили их у других сами в рамках электронного взаимодействия.

"Наш главный ориентир в развитии - удобный, современный, безопасный и дружелюбный мегаполис для каждого. Постоянное совершенствование цифровой среды уже сейчас позволяет нам внедрять новые - ценностные - сервисы, которые делают город еще более открытым для жителей", - добавила заммэра.

В регионах Digital Технологии Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин подписал указ о выплате семьям с детьми-школьниками
Минюст получил доступ к банковской тайне
В Москве введена обязательная самоизоляция для больных ОРВИ
В Ялте открыли часть пляжей после наводнения
Посол Италии рассказал, когда границы республики откроются для россиян