Названа причина взрыва в доме в центре Москвы

Взрыв в жилом доме в центре Москвы не связан с бытовым газом. Об этом заявили в пресс-службе департамента ЖКХ столицы.

Специалисты "Мосгаза" не нашли повреждений газовой инфраструктуры в доме на Качалинской улице, 9. Причина хлопка - перегрев газового баллончика для поджига.

В департаменте отметили, что в прошлом году газовое оборудование дома прошло все необходимые проверки. "Коммуникации в квартире не повреждены и герметичны, газовая плита не повреждена, угроз для населения нет, никто не пострадал", - заявили в департаменте.