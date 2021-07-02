НВ АЭС подтвердила высокую готовность к действиям при аварии

C 30 июня по 1 июля 2021 г. на Нововоронежской АЭС (филиал АО "Концерн Росэнергоатом", входит в Электроэнергетический едивизион "Росатома") прошли плановые комплексные противоаварийные учения (КПУ).

В учениях приняли участие более 600 человек - работники и руководители атомной станции, эксперты группы оказания экстренной помощи атомным станциям (ОПАС*) Концерна "Росэнергоатом" и кризисных центров Росатома, подразделения МЧС, представители ФМБА России, поддерживающих институтов и научных центров, органов власти. Всего порядка 20 организаций.

Отработка навыков противоаварийного реагирования проходила одновременно на двух площадках - в Москве, в Кризисном центре "Росэнергоатома"**, и непосредственно на территории Нововоронежской АЭС.

Свои действия оперативный персонал атомной станции отрабатывал на полномасштабных тренажерах-имитаторах, которые позволяют моделировать любую кризисную ситуацию на АЭС. В этот раз по сценарию учений из-за сильного землетрясения в центральной полосе России были остановлены все энергоблоки и потеряно энергоснабжение Нововоронежской АЭС, на промплощадке образовались большие завалы, часть критически важного оборудования атомной станции была повреждена.

В первый день учений сотрудники АЭС разворачивали мобильную противоаварийную спецтехнику, включая передвижные дизель-генераторные и насосные установки, проводили радиационную разведку и обеспечивали эвакуацию сотрудников. Обнаруженному во время тренировочных аварийных работ пострадавшему оказали первую помощь и обеспечили его доставку в больницу.

Во второй день учений подразделения пожарно-спасательной части № 14, обеспечивающей защиту Нововоронежской АЭС, отрабатывали навыки по тушению различного вида возгораний в рамках сценария учений. Специалисты нововоронежского филиала Аварийно-технического центра Росатома (АО "АТЦ Росатома") на практике демонстрировали возможности современной техники, включая роботизированные комплексы, для ликвидации последствий техногенных аварий.

Генеральный директор Концерна "Росэнергоатом" Андрей Петров дал положительную оценку учениям и отметил высокий уровень подготовки участников КПУ и взаимодействия всех служб и ведомств.

"Концерн "Росэнергоатом", выполняя функции эксплуатирующей организации, несет всю полноту ответственности за обеспечение безопасности атомных станций на всех этапах их жизни: от проектирования - до вывода из эксплуатации. Поэтому крайне важно обеспечивать безопасность объектов в режиме отклонения от нормальной работы. Для этого мы проводим ежегодно комплексные противоаварийные учения на одной из атомных станций, проверяя уровень взаимодействия, готовность к управлению авариями в сложных ситуациях", - отметил Андрей Петров.

В свою очередь директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров отметил:

"На Нововоронежской АЭС три типа реакторов. В рамках учений мы оценили собственную готовность к сложным ситуациям, таким как, например, множественные отказы на нескольких типах энергоблоков. Все вопросы взаимодействия были отработаны, что свидетельствует о высоком уровне противоаварийного планирования и готовности к ликвидации любых нештатных ситуаций".

Отметим, что комплексные противоаварийные учения с экстренным выездом представителей различных служб проводятся ежегодно на одной из атомных станций России. На Нововоронежской АЭС КПУ такого уровня последний раз проходили в 2011 году.

Энергоблоки Нововоронежской АЭС во время учений работали в штатном режиме. В данный момент работают энергоблоки №4, №5 и №7 НВ АЭС. Энергоблок №6 находится на планово-предупредительном ремонте. Радиационный фон на промышленной площадке Нововоронежской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.

Справка:

Нововоронежская АЭС на 90% обеспечивает потребности Воронежской обл. в электроэнергии и тепле, снабжая электричеством свыше 20-ти крупных предприятий и более 2,3 млн жителей региона. С 2007 года на площадке НВ АЭС велось сооружение двух энергоблоков - № 6 и № 7 нового поколения "3+" с реакторной установкой ВВЭР-1200. 27 февраля 2017 г. в эксплуатацию был введен энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 (блок №6 НВАЭС), а 31 октября 2019 года - энергоблок №2 Нововоронежской АЭС-2 (блок №7 НВАЭС).

* Группа ОПАС (оказания экстренной помощи атомным станциям) - это межведомственная структура, призванная в случае кризисной ситуации оказать помощь и поддержку действующим АЭС.

** Кризисный центр (КЦ) Концерна "Росэнергоатом" - это центральное звено системы противоаварийного реагирования Концерна и основа для оперативного приема, обработки и передачи информации, оказания экстренной помощи атомным станциям в случае аварийных ситуаций. На сегодняшний день он является одним из крупнейших в Европе и мире. Его методы работы и комплекс информационных систем, которые используются для получения, обработки и ретрансляции данных с АЭС, в настоящее время становятся образцом для многих зарубежных аналогов. Основной задачей Центра является обеспечение противоаварийной готовности Концерна и группы ОПАС. Сотрудники КЦ предоставляют информацию о произошедшей чрезвычайной ситуации, принятых и предпринимаемых на АЭС мерах по ее ликвидации, приводят в готовность рабочие места с необходимыми средствами связи и программно-техническим обеспечением.

*** Международная шкала ядерных событий INES разработана Международным агентством по атомной энергии в 1988 году и с 1990 года используется в целях единообразия оценки чрезвычайных случаев, связанных с аварийными ситуациями на АЭС.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.