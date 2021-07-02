Песков прокомментировал избиение экоактивиста

Кремль попросит МВД разобраться в ситуации с избиением экоактивиста из Тамбовской области. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Экоактивиста Романа Герасимова, который выступает против строительства мусорного полигона в Сосновском районе Тамбовской области и записал об этом видео для "Прямой линии", но не смог выйти в эфир, по информации в соцсетях, сильно избили и нанесли ножевые ранения. "Мы, действительно, видели эти сообщения. Конечно, мы имеем в виду к нашим коллегам в МВД обратиться, чтобы разобраться, что там произошло на самом деле", - пояснил Песков.

В Кремле мониторят информацию об угрозах тем, кто обратился к президенту в ходе "Прямой линии". "Такое бывало неоднократно. Я помню, в начале 2000-х и журналистам, которые приезжали в некоторые регионы, угрожали. Нам приходилось этим заниматься", - сообщил пресс-секретарь главы государства. Такие ситуации неприемлемы, но не нужно их преувеличивать и создавать систему, считает он.