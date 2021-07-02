Петр Бирюков: Индекс счастья москвичей, что это такое?

Новости

Уголовное дело бывшего схимонаха Сергия передано в суд 17:39
В Калининградской области мигрантам запретят работать в школе и такси 17:28
В Оренбуржье из-за засухи ввели режим ЧС 17:15
На портале госуслуг стал доступен новый сервис ПФР 17:11
В Петербурге за взятки задержан сотрудник МВД 17:09
В Башкирии Lada загорелась после ДТП, погибли шесть человек 17:02
Медведев назвал обнадеживающими результаты научно-технических программ РФ 16:59
Москалькова направила Лаврову списки находящихся в тюрьмах США россиян 16:59
Грузовой Boeing упал на воду возле Гонолулу 16:58
СМИ: Facebook стал спрашивать о наличии друзей-экстремистов 16:51
Станислав Черчесов о лимите на легионеров в РПЛ 16:44
Станислав Черчесов: Непонятно, продолжит ли Дзюба карьеру в сборной 16:44
Путин наградил Кузьминова орденом "За заслуги перед Отечеством" 16:38
В Севастополе отменили ПЦР-тесты для детей при заселении в отели 16:35
Макс Покровский накричал на Диму Билана из-за масок на концерте 16:32
Темпы вакцинации от COVID-19 увеличились в Сочи в 4,5 раза 16:30
"Цирковой номер": Черчесов высказался о Салиховой и "Спартаке" 16:29
На съемках драмы с Безруковым и Мироновым "Нюрнберг" погиб человек 16:21
Черчесов прокомментировал слова Путина о провале сборной России 16:20
В Царицыно отметят 1600-летие Венеции 16:16
Черчесов рассказал о трудностях в смене поколений сборной России 16:14
Мясников рассказал об "универсальном законе" вакцинации от COVID-19 16:07
Москва начала развивать ценностные онлайн-сервисы - Сергунина 16:06
Москва и Санкт-Петербург станут фактическим единым мегаполисом 16:01
Под Петербургом еду из кафе начали доставлять роботы-курьеры 15:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
02.07.2021 16:25
Рубрика: Экономика

Петр Бирюков: Индекс счастья москвичей, что это такое?

Текст: Любовь Проценко
Удивительный, на первый взгляд, вопрос задали московские власти горожанам. В разгаре пандемия с ее проблемами и тревогами, а они спросили: что именно нужно москвичам для счастья? До этого ли сейчас, казалось бы? Но Петр Бирюков, заммэра Москвы по вопросам жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства уверен: думать о счастье нужно всегда.
Петр Бирюков. Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Петр Бирюков. Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Петр Бирюков. Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

"Пандемия рано или поздно благополучно закончится, а вот работать над тем, чтобы каждый москвич, каждый гость чувствовали себя счастливым в нашем городе, нужно уже сейчас", - сказал он в своем выступлении в ходе дискуссии на тему "Использование индекса городского счастья в управлении мегаполисом", которая прошла сегодня в рамках Московского урбанистического форума.

Москва начала развивать ценностные онлайн-сервисы - Сергунина

Многие из зарубежных участников форума бывали в столице и прежде и искренне восхищаются произошедшими в ней переменами. Энрике Пеньялосе, урбанист и бывший мэр Боготы сказал, в частности:

- Горожане в любом городе живут по разному. Одни зарабатывают больше, другие меньше, у одних - роскошные пентхаусы, у других - скромное жилье. Но именно город может дать им возможность почувствовать себя равными. Когда на набережную Москвы-реки выходят прогуляться миллиардер и простой горожанин, они оба могут посидеть в тени у деревьев у воды. Пройтись пешком, покататься на велосипеде… И это счастье". И еще: "Пойти в магазин и купить что-то очень хорошее - это радость, но только на миг. А выйти в парк, разбитый у твоего дома, почувствовать умиротворение окружающей природы - это счастье можно испытывать каждый день". И заключил: "То, что вы делаете по благоустройству города, уравнивает москвичей. Я могу сказать, что Москва стала сейчас более счастливым городом, чем была десять лет назад".

Сами же московские власти больше думают над тем, что нужно сделать еще, чтобы город стал более комфортным для его жителей. С этой целью и был запущен опрос, который должен помочь определить правительству Москвы составляющие "индекса счастья" горожан. В нем приняли участие 106 тысяч жителей столицы, которые из 14 предложенных им категорий выбрали четыре главных показателя городского счастья.

Согласно первым результатам, москвичи чувствуют себя счастливее, когда у них тепло в доме, чисто в подъезде, из крана бесперебойно течет чистая вода. Гулять они хотят по освещенным улицам, у дома видеть ухоженные и озелененные дворы, поблизости уютные и красивые парки. Важна для жителей столицы и возможность участвовать в управлении городом. Это позволяет сделать вывод о верном направлении работы городских властей для повышения качества жизни горожан.

Петр Бирюков: В Москве создается центр управления городским хозяйством

Напомню, понятие "индекс счастья" предложен Фондом новой экономики как объективный показатель, отражающий благосостояние людей и состояние окружающей среды в разных странах мира.

"Мы рассматриваем и определяем "индекс счастья", не устанавливая какие-то рамки, доверяя нашим жителям. Поэтому решили просто спросить у них: что вам необходимо для того, чтобы чувствовать себя счастливыми с точки зрения городской инфраструктуры. Ведь, согласитесь, только сам человек точно знает, что ему нужно для счастья", - сказал Петр Бирюков. Заммэра отметил, что опрос продолжается.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин подписал указ о выплате семьям с детьми-школьниками
В Башкирии Lada загорелась после ДТП, погибли шесть человек
Суд арестовал Виктора Батурина по делу о мошенничестве
Минюст получил доступ к банковской тайне
На портале госуслуг стал доступен новый сервис ПФР
Как воспользоваться законом о бесплатном подводе газа к участку
Есть ли смысл переезжать в Москву ради работы