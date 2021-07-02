Петр Бирюков: Индекс счастья москвичей, что это такое?

Удивительный, на первый взгляд, вопрос задали московские власти горожанам. В разгаре пандемия с ее проблемами и тревогами, а они спросили: что именно нужно москвичам для счастья? До этого ли сейчас, казалось бы? Но Петр Бирюков, заммэра Москвы по вопросам жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства уверен: думать о счастье нужно всегда.

"Пандемия рано или поздно благополучно закончится, а вот работать над тем, чтобы каждый москвич, каждый гость чувствовали себя счастливым в нашем городе, нужно уже сейчас", - сказал он в своем выступлении в ходе дискуссии на тему "Использование индекса городского счастья в управлении мегаполисом", которая прошла сегодня в рамках Московского урбанистического форума.

Многие из зарубежных участников форума бывали в столице и прежде и искренне восхищаются произошедшими в ней переменами. Энрике Пеньялосе, урбанист и бывший мэр Боготы сказал, в частности:

- Горожане в любом городе живут по разному. Одни зарабатывают больше, другие меньше, у одних - роскошные пентхаусы, у других - скромное жилье. Но именно город может дать им возможность почувствовать себя равными. Когда на набережную Москвы-реки выходят прогуляться миллиардер и простой горожанин, они оба могут посидеть в тени у деревьев у воды. Пройтись пешком, покататься на велосипеде… И это счастье". И еще: "Пойти в магазин и купить что-то очень хорошее - это радость, но только на миг. А выйти в парк, разбитый у твоего дома, почувствовать умиротворение окружающей природы - это счастье можно испытывать каждый день". И заключил: "То, что вы делаете по благоустройству города, уравнивает москвичей. Я могу сказать, что Москва стала сейчас более счастливым городом, чем была десять лет назад".

Сами же московские власти больше думают над тем, что нужно сделать еще, чтобы город стал более комфортным для его жителей. С этой целью и был запущен опрос, который должен помочь определить правительству Москвы составляющие "индекса счастья" горожан. В нем приняли участие 106 тысяч жителей столицы, которые из 14 предложенных им категорий выбрали четыре главных показателя городского счастья.

Согласно первым результатам, москвичи чувствуют себя счастливее, когда у них тепло в доме, чисто в подъезде, из крана бесперебойно течет чистая вода. Гулять они хотят по освещенным улицам, у дома видеть ухоженные и озелененные дворы, поблизости уютные и красивые парки. Важна для жителей столицы и возможность участвовать в управлении городом. Это позволяет сделать вывод о верном направлении работы городских властей для повышения качества жизни горожан.

Напомню, понятие "индекс счастья" предложен Фондом новой экономики как объективный показатель, отражающий благосостояние людей и состояние окружающей среды в разных странах мира.

"Мы рассматриваем и определяем "индекс счастья", не устанавливая какие-то рамки, доверяя нашим жителям. Поэтому решили просто спросить у них: что вам необходимо для того, чтобы чувствовать себя счастливыми с точки зрения городской инфраструктуры. Ведь, согласитесь, только сам человек точно знает, что ему нужно для счастья", - сказал Петр Бирюков. Заммэра отметил, что опрос продолжается.