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02.07.2021 14:28
Рубрика: Власть

Петр Бирюков: В Москве создается центр управления городским хозяйством

Текст: Любовь Проценко
В столице создается центр управления городским хозяйством. Об этом сообщил сегодня заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в своем выступлении на Десятом Московском урбанфоруме.

Дискуссия, в которой он принял участие, называлась "Использование индекса городского счастья в управлении мегаполисом". Вел ее телеведущий Владимир Соловьев, в числе участников были так же Пьерфранческо Маран - заммэра Милана по вопросам городского планирования, окружающей среды и сельского хозяйства, Энрике Пеньялосе - урбанист, бывший мэр Боготы, Екатерина Шапочка - директор BGG, Александр Цимайло и Николай Ляшенко - совладельцы бюро "Цимайло, Ляшенко и партнеры", Олег Дубнов - вице-президент, исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий фонда "Сколково".

Фото: Сергей Михеев/РГ
Петр Бирюков рассказал, как Москва выдерживает тропические ливни и жару

Счастье москвичей, по мнению Петра Бирюкова, во многом определяет то, что у них в квартире всегда есть чистая вода, свет, тепло, ухоженный двор и зеленые улицы, куда безопасно выйти. Сбоев и отключений городских коммуникаций жители столицы не знают, они всегда работают четко, без аварий, несмотря на катаклизмы природы. Происходит это потому, что все инженерное хозяйство Москвы своевременно обновляется. Содержат же его в порядке, в положенные сроки ремонтируют и проводят профилактику 500 тысяч работников городского хозяйства Москвы. Новый центр поможет сделать их работу еще более эффективной, считает Петр Бирюков. "В нем будет сосредоточена полная информация о каждом работнике, о каждом объекте, входящем в систему жизнеобеспечения Москвы", - сказал заммэра.

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