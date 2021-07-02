Петр Бирюков: В Москве создается центр управления городским хозяйством

В столице создается центр управления городским хозяйством. Об этом сообщил сегодня заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в своем выступлении на Десятом Московском урбанфоруме.

Дискуссия, в которой он принял участие, называлась "Использование индекса городского счастья в управлении мегаполисом". Вел ее телеведущий Владимир Соловьев, в числе участников были так же Пьерфранческо Маран - заммэра Милана по вопросам городского планирования, окружающей среды и сельского хозяйства, Энрике Пеньялосе - урбанист, бывший мэр Боготы, Екатерина Шапочка - директор BGG, Александр Цимайло и Николай Ляшенко - совладельцы бюро "Цимайло, Ляшенко и партнеры", Олег Дубнов - вице-президент, исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий фонда "Сколково".

Счастье москвичей, по мнению Петра Бирюкова, во многом определяет то, что у них в квартире всегда есть чистая вода, свет, тепло, ухоженный двор и зеленые улицы, куда безопасно выйти. Сбоев и отключений городских коммуникаций жители столицы не знают, они всегда работают четко, без аварий, несмотря на катаклизмы природы. Происходит это потому, что все инженерное хозяйство Москвы своевременно обновляется. Содержат же его в порядке, в положенные сроки ремонтируют и проводят профилактику 500 тысяч работников городского хозяйства Москвы. Новый центр поможет сделать их работу еще более эффективной, считает Петр Бирюков. "В нем будет сосредоточена полная информация о каждом работнике, о каждом объекте, входящем в систему жизнеобеспечения Москвы", - сказал заммэра.