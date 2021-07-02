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02.07.2021 14:19
Рубрика: Культура

Премьера спектакля "Пир" прошла в Театре Виктюка

Текст: Юрий Юдин
Денис Азаров поставил спектакль "Пир" по текстам обэриутов в собственной инсценировке. Зрелище получилось чрезвычайно талантливое и совершенно возмутительное.
Фото: В. Яроцкий Фото: В. Яроцкий
Фото: В. Яроцкий

Использованы почти исключительно сочинения Хармса. Даже программные стихи Введенского "Мне жалко, что я не зверь…" читает почему-то Хармс. А из другого шедевра Введенского, "Элегии", звучит лишь первая строфа (и тоже из чужих уст).

Фото: Маргарита Каррентс / Театр "Золотое кольцо"
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Другим повезло еще меньше. Обрывок из Заболоцкого, невнятный французский монолог Эстер Русаковой. Да реплики из "Разговоров" Липавского, летописца этого кружка. Вот, кажется и все.

Почему Хармс постепенно сделался фигурой огромного масштаба и почти заслонил свое окружение? Ведь самым крупным поэтом из обэриутов был Заболоцкий. А стихи Олейникова и доступней, и смешнее. А Введенский и радикальней, и драматичней (одна "Елка у Ивановых" чего стоит). Да и Вагинов - поэт и прозаик никак не менее значительный.

Дело, похоже, в том, что только Хармс превратил свою жизнь в сплошной перформанс, где поступки и жесты неотделимы от текстов (маскарад Олейникова - совсем другое дело). Что притчи Хармса точнее всего выразили дух эпохи (Кафкой нас не напугаешь, мы Хармса читали). И что детские стишки Хармса, благодаря колдовским барабанным ритмам, запоминаются в самом нежном возрасте и навсегда (Введенский тоже так умел, но гораздо реже). Хармса мы просто лучше знаем - или нам так кажется.

Но давайте по порядку. Первое действие - цирковое представление на авансцене, перед красным занавесом, дающим кровавые рефлексы и блики. Имеется отличный Шпрехталмейстер с большими усами и бичом дрессировщика (Олег Исаев). Вот только кнутом он щелкает глухо, надобно тренироваться. Кстати, у Хармса это называлось "шуметь инструментом".

Фото: В. Яроцкий

Есть чудный Фокусник (Иван Никульча) с Балериной-ассистенткой (Мария Дудник). Кто-то сказал о такой буффонаде: "Это как если бы вместо хождения по канату на арену выносили портреты знаменитых канатоходцев". Очень смешно. Есть Пушкин и Гоголь, усердно спотыкающиеся друг о дружку. А также пятерка клоунов, и среди них дивная Старушка с топором (Валерия Энгельс).

В нашей словесности два главных топора. Один - у Достоевского: орудие убийства старухи-процентщицы. Другой - у Хармса, особенно наглядный в стихах про Ивана Топорышкина, который пошел на охоту. Иван, пудель и топор там попадают в жуткую круговерть... Кстати, в "Фаусте" пудель - это черт. Вот оно как: вся жизнь нашего Ивана - это пляски с дьяволом, и только на топор вся надежда. Соотечественники! страшно!..

Старушка в спектакле - это старуха-процентщица в своем загробном существовании. Так в христианской иконографии изображали святых с орудиями их казни. А если учесть, что старухи у Хармса постоянно вываливаются откуда ни попадя, мы получаем исчерпывающий театральный анализ этого мотива.

Денис Азаров отлично переводит хармсовские коллизии на язык пантомимы и пластики. Пантомиму здесь можно даже усугубить (потому что у некоторых клоунов, честно говоря, манная каша во рту).

А кончается первое действие кровавым гиньолем. У Хармса оно как-то элегантней, а тут сущий балаган. Но хороший балаган на театре устроить трудно - часто выходит натужно и несмешно. Так что постановщики победили.

Далее занавес раздвигается, и нам предлагают зрелище совсем в другом роде. Сумрачный сосновый бор, немножко бутафорский. Дверь от деревенского нужника, дачный стол с лавками, старый самовар, немножко дыма, немножко света. Как просто создать театральными средствами поэтическую атмосферу. А еще слепой дождичек в финале. И музыка с небес - вокальный мадригал XVI века, сладостный и печальный.

Сразу вспоминается "Приют зачарованных охотников" из набоковской "Лолиты". И что вы думаете: охотники и впрямь появляются под конец. Ружье висит - ружье стреляет...

А пока что друзья-обэриуты лениво перебрасываются репликами, выпивают и закусывают квантум сатис. Перечисляют вещи, которые их интересуют в жизни и в искусстве. У Липавского в эти монологах, кажется, звучат живые голоса. На сцене же это напоминает "Денискины рассказы" - "Что я люблю и чего не люблю". А впрочем, всякое перечисление завораживает.

В том же духе все и развивается: "Коля пел, Борис молчал, Николай ногой качал" (У Липавского: "Л.Л. время от времени входил в разговор. Н.А. писал шуточную оду и сам от удовольствия смеялся. Н.М. спал в соседней комнате"). При этом из всех пирующих только Хармс (Дмитрий Бозин) наделен портретным сходством (и он же лучше всех справляется с декламацией). Все прочие - отдаленные типажи, а то и вовсе неузнаваемы.

Кто, например, этот дородный молодец, Алеша Попович с копною буйных кудрей? Странно - реплики говорит из Заболоцкого. Но позвольте, Заболоцкий в молодости был похож на солдата-новобранца, а в зрелости - на бухгалтера. А кудри - это к Олейникову. У него даже справка была, что он красивый. Настоящая, с печатью какого-то сельсовета.

В общем, все не так, все не похоже. А дворник что здесь делает? Откуда вообще в лесу дворник? Да прямиком из заскорузлой хармсовской вечности: Луна и солнце побледнели, созвездья форму изменили. Движенье сделалось тягучим, и время стало, как песок. А дворник с черными усами стоит опять под воротами и чешет грязными руками под грязной шапкой свой затылок. И в окнах слышен крик веселый, и топот ног, и звон бутылок.

И постепенно понимаешь, что действие этих сцен происходит в загробном мире. "Земную жизнь пройдя до половины", и так далее.

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А где еще за одним столом могут оказаться Эстер и Марина - первая и последняя подруги Хармса. А где еще в застолье вам будут прислуживать Пушкин и Гоголь. Совершенно как у Введенского: Гениальному мужчине Гете, Пушкин и Шекспир, Костомаров и Пуччини Собрались устроить пир.

Правда, финальный расстрел кажется избыточным - зачем расстреливать мертвых? Но это как в древнегерманской небесной Валгалле, где бойцы каждое утро рубятся в кровавой сече - и каждый вечер пируют, запивая вечного кабана вечным пивом. И вообще, как говорил Заболоцкий: "Но должна же вещь быть законченной, как-то кончаться".

И конец у спектакля замечательный. Тут уж я сам перейду на стихи:

Когда возьмут меня за фук,

Когда простившись с грузным телом,

Душа оставит здешний круг

Для криптозойских тех пределов.

Когда сотрет мой след земной

Умалишенный летний ливень,

Хочу отселе лишь одно

Унесть в оглядке торопливой.

То звуки му, то звуки му,

То звуки музыки в дыму.

В общем, убедили. Правда, Заболоцкого с Олейниковым все-таки напрасно обидели.

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