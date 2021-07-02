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02.07.2021 20:27
Рубрика: Общество

Ректор РХТУ Мажуга рассказал о том, как создаются биомедицинские материалы

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Данил Головкин Фото: Данил Головкин
Фото: Данил Головкин

Ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга в рамках просветительского проекта всероссийского общества "Знание" в Тамбовском государственном техническом университете выступил с лекцией о создании биомедицинских материалов от дизайна до клинических испытаний. Он также рассказал о роли просветительских проектов для образования и профориентации российской молодежи.

Фото: Даниил Головкин
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"Российское общество "Знание" - это актуальный и важный проект. Ведь сегодня подавляющее большинство россиян говорит о том, что им необходимо постоянно обновлять свои знания. Это означает, что запрос на просветительскую деятельность сегодня огромен", - сказал Мажуга в беседе с журналистами.

Ученый упомянул данные опросов, по которым более половины жителей России уверены, что новые знания необходимы для личного развития, а более трети респондентов намерены использовать их для работы и повседневной жизни. "Российская молодежь хочет получать достоверную, проверенную информацию о современной технике и технологиях, перспективных научных разработках. Особый интерес вызывают достижения передовой науки, описанные простым языком", - подчеркнул ректор РХТУ.

Общественная некоммерческая организация Российское общество "Знание" действует с 2016 года. В апреле 2021 года в ходе послания Федеральному Собранию Владимир Путин призвал перезапустить его на современной цифровой платформе.

В июне общество "Знание" запустило новый просветительский проект "Умные недели", в ходе которого известные эксперты, ученые, успешные предприниматели и деятели искусства проводят по всей стране встречи со студентами, посвященные истории, науке, современным технологиям, архитектуре, искусству, спорту, лидерству, тайм-менеджменту, информационной безопасности и предпринимательству. До конца августа "Умные недели" пройдут в более чем 60 регионах России.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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