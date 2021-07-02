СК по Московской области официально подтвердил смерть главы Коломны

В Коломне следователи "устанавливают причины и обстоятельства смерти главы городского округа". Об этом сообщила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя СК Ольга Врадий.

Точно известно следующее: 2 июля 2021 года в Коломне в собственной квартире обнаружен с огнестрельным ранением глава городского округа. Незамедлительно на место происшествия выехали следователи и криминалисты, а также заместитель руководителя ГСУ СК России по Московской области Игорь Дойников.

В настоящее время криминалисты и следователи осматривают место происшествия. Возбуждено уголовное дело.