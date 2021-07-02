СК поставил точку в деле самой страшной банды "черных риэлтеров" Подмосковья

Список уголовных статей, которые вменили главарю Анатолию Мазуру и членам его банды, впечатляет- это все самые тяжкие статьи, от убийств и создания банды, до мошенничества и незаконного оборота оружия.

Началась эта кровавая история еще в 2008 году.

В СК корреспонденту РГ рассказали, что поначалу Мазур организовал вооруженную группу для убийства сотрудника милиции. Потом бандиты переключились на похищение недвижимости одиноких граждан.

- У членов группировки было несколько риелторских агентств, откуда они и получали необходимую информацию об имуществе гражданина, а также о наличии, либо отсутствии у него родственников. На их счету 5 убийств, - объяснили в СК.

Но тогда, в 2008 году, Мазур узнал, что один из сотрудников милиции знает про их банду. Вот тогда преступники и разработали план. Они заманили милиционера в подсобное помещение здания в Ногинске. Но сотрудник органов пришел не один, а со своей сожительницей. В результате бандиты убили их обоих, а тела закопали в лесу.

В 2010 году Мазур лично совершил убийство женщины в Ногинске. Он хотел получить ее деньги, которые та выручила от продажи квартиры. В 2012 и 2014 годах банда совершила еще несколько убийств одиноких людей, у которых сначала выманивали генеральные доверенности на квартиры, а потом расправлялись с ними.

Прокуратура с собранными СК доказательствами согласилась.

Напомним, что еще в 2017 году Мазур и один из его сообщников уже осуждены к пожизненному лишению свободы и к 18 годам лишения свободы соответственно. Двое членов банды скончались еще до задержания, третий - во время предварительного расследования в СИЗО. Один из членов банды до сих пор в розыске. Уголовное дело против него выделено в отдельное производство.