Собянин рассказал о волонтерской акции "ПаркАрт" в московских парках

Во многих парках Москвы появились сотни рисунков на деревьях. Акция "ПаркАрт" помогает не только украшать насаждения, но и лечить их, сообщил в своем блоге мэр Сергей Собянин.

"За последние 5 лет 100 художников-волонтеров нарисовали более 200 картин на разные сюжеты - от сказочных зверушек до копий произведений великих мастеров, - написал глава города. - Акция "ПаркАрт" выглядит как еще одно развлечение для детишек. Но в действительности это серьезная работа по лечению поврежденных деревьев в парках и на природных территориях Москвы".

Фото: Сайт Сергея Собянина

Как отметил глава города, для рисунков отбираются деревья с большими вертикальными трещинами-морозобоинами, дуплами и оголенными участками ствола. Эксперты тщательно очищают от остатков коры, гнили, лишайников и мха. Эти участки проходят дезинфекцию и последующую обработку. Следующий этап - нанесение 1-2 слоев водоотталкивающей грунтовки. Для рисования используются безопасные и стойкие акриловые краски.

В итоге раны дерева консервируются под расписным лечебным пластырем.