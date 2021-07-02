Телеведущий Евгений Попов добился выделения средств на реставрацию Храма Покрова в Филях

Правительство Москвы выделит 360 миллионов рублей на реставрацию Храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Об этом стало известно во время круглого стола по вопросам сохранения культурного наследия, который прошел в Штабе общественной поддержки "Единой России" на Покровке, 47 по инициативе ведущего программы "60 минут" Евгения Попова.

В дискуссии приняли участие замруководителя Москомнаследия Сергей Мирзоян, депутат фракции "Единая Россия" Московской городской Думы, председатель комиссии по культуре Евгений Герасимов, ученые, краеведы и общественники. Обсуждали судьбу объектов, входящих в наследие Нарышкиных: усадьбы и двух храмов: Покрова Пресвятой Богородицы в Филях и иконы Божией Матери "Знамение" в Кунцеве.

Как рассказал журналист, их состояние вызывает широкий общественный резонанс: "Ко мне поступило большое количество обращений. Только волонтерами было собрано свыше 2 тысяч подписей в защиту уникальных памятников архитектуры. Особенно сложная ситуация с Храмом Покрова - сейчас там просто опасно находиться, и это недопустимо. Поэтому я обратился в правительство Москвы с просьбой оказать поддержку в решении этой проблемы".

В свою очередь, настоятель храма отец Александр рассказал, что храм в Филях давно стал местом притяжения не только верующих прихожан, но и остальных жителей. На верхнем этаже расположено древлехранилище филиала музея Андрея Рублева, а на первом - действующий храм, где совершаются богослужения. Священник отметил, что еще 10 лет назад Храм Покрова входил в список московских достопримечательностей в европейских путеводителях.

Поблагодарив Евгения Попова за активную работу по спасению наследия Нарышкиных, заместитель руководителя Москомнаследия Сергей Мирзоян отметил, что по итогам обращения журналиста Правительство Москвы приняло решение выделить средства на реставрацию Храма: "На эти цели планируется направить 360 миллионов рублей. В настоящее время обсуждается вопрос проектно-сметной документации".

"Благодарен Правительству Москвы за помощь в решении этого важнейшего вопроса, - отметил по итогам обсуждения журналист, - во-первых, спасибо, во-вторых - ура! Я и другие участники круглого стола встретили аплодисментами новость о выделении финансирования. Поздравляю москвичей - теперь у нас появилась возможность сохранить эту жемчужину архитектуры для потомков. Это стало возможным благодаря настойчивости членов инициативной группы, готовности властей прислушиваться к мнению граждан".

Председатель профильной комиссии Мосгордумы, единорос, Народный артист России Евгений Герасимов отметил значительный вклад Евгения Попова в решение проблемы: "Добиться финансирования объекта культурного наследия, тем более, в таких значительных размерах, - было очень непросто. Со своей стороны намерен проследить, чтобы средства, выделенные на реставрацию Храма, были использованы по целевому назначению".

Действительно, за последние годы Правительство Москвы направило значительные ресурсы на спасение зданий-памятников. В программе мэра Москвы Сергея Собянина "Лучший город Земли", которая была озвучена на городской конференции "Единой России" 15 июня, сообщается, что за 10 лет удалось уберечь от разрушения 1600 зданий исторического наследия; отреставрировано каждое третье здание-памятник.

В столице заработала уникальная программа "1 рубль за 1 кв.метр", благодаря которой бизнес включается в работу по реставрации памятников культурного наследия. В планах Москвы на ближайшее время провести реставрацию еще более 500 объектов. К концу 2023 года более 99% зданий-памятников в Москве будут приведены в удовлетворительное состояние, сообщил мэр в своей программе.

Среди других рассмотренных вопросов на круглом столе: ход реконструкции и воссоздания исторических интерьеров в аудиториях МГУ, перспективы внесения районных достопримечательностей в реестр объектов культурного наследия Москвы. Подводя итоги дискуссии, Евгений Попов подчеркнул, что все предложения экспертов по защите культурного наследия будут проанализированы и войдут в Национальный стандарт благополучия, который в настоящее время разрабатывает журналист. Одним из ключевых направлений социального благополучия телеведущий считает создание условий для преемственности культурных традиций. Эту задачу призвано решить усиление контроля за сохранением архитектурных и исторических памятников.