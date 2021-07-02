В Москве открылось на 25,2% больше летних веранд, чем в прошлом году

В столице этим летом работает на 25,2 процента веранд больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил "РГ" начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Владислав Овчинский.

Эта инспекция контролирует соблюдение требований к размещению летних кафе в столице. По ее данным, на 1 июля в городе работает 1879 летних веранд, что на 25,2% больше, чем в прошлом году. "Ожидаем, что по итогам летнего сезона этот показатель может увеличиться еще на 10-15%", - заявил Овчинский. И отметил: "В ходе обследования кафе можно отметить, что заполняемость веранд составляет в среднем около 85% в пиковые часы".

Специалисты ведомства следят, чтобы площадь сезонных кафе не выходила за границы согласованной схемы размещения, веранды располагались на расстоянии не более пяти метров от входа в стационарное помещение и не менее 25 метров от входа в метро, а также не преграждала движение пешеходов по тротуару. Актуальными остаются и требования к обеспечению мер профилактики коронавирусной инфекции: наличие санитайзеров и средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции.