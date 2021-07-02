В Москве ввели новые экспресс-тесты на коронавирус

В столице больным ОРВИ и их родственникам будут делать новый экспресс-тест на коронавирус. Об этом на Московском урбанистическом форуме рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Экспресс-тест на антиген будет дополнять обычное ПЦР-исследование, - отметила вице-мэр. - Он выявляет белок, наличие которого с большой долей вероятности говорит о заражении коронавирусом".

Ранее Ракова заявила об обязательной самоизоляции для всех больных ОРВИ до получения отрицательного теста на коронавирус.