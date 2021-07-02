В Москве выросли тарифы на коммунальные услуги

Москвичи получат платежки за июль с чуть подросшими цифрами - больше придется заплатить за отопление, холодную и горячую воду, водоотведение, газ и электроэнергию. Содержание и соцнайм жилья, а также капремонт не подорожали - цены на них остаются прежними. В нюансах новых тарифов разобрался корреспондент "РГ".

Цены на коммуналку выросли с 1 июля - так происходит постоянно на протяжении последних лет. В среднем ресурсы подорожали на 3,6%, хотя федеральные власти разрешили мэрии Москвы поднять ценники максимум на 4,6%. Город этим правом не воспользовался, хотя инфляция за последний год превысила 5%. Благодаря такому решению москвичи сэкономят 2,7 миллиарда рублей.

Большинство ресурсов подорожало на 3% с небольшим. Например, гигакалория тепла выросла в цене с 2467,38 до 2546,83 рубля - рост составил 3,22%. Кубометр холодной воды подорожал чуть более чем на рубль - с 42,30 до 43,57. А вот горячая вода теперь обойдется в 211,67 рубля за тот же куб - еще в июне он стоил 205,15 рубля.

Сильнее подорожала электроэнергия. Одноставочный тариф в домах с газовой плитой увеличился на 4,6%, а в домах с электроплитами - на 5,7%. Разница объясняется тем, что разрыв в стоимости электричества для обладателей газовых и электрических плит постепенно сокращается.

В целом условная московская семья из трех человек, проживающая в оборудованной счетчиками квартире площадью 64 "квадрата", в июле заплатит на 200 рублей больше, чем в июне. В пересчете на каждого члена семьи прирост составит 66 рублей 87 копеек. Но все зависит от "аппетитов", ведь даже один сэкономленный кубометр горячей воды сведет на нет все подорожание - за счет него выйдет экономия, несмотря на общее повышение тарифов.

Все московские льготы и субсидии при этом остаются на месте, заверил глава департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов. "В Москве льготами по оплате ЖКУ пользуется 52 категории граждан - это порядка 3,5 миллиона человек, или почти каждый третий житель города, - напомнил он. - Кроме того, 649 тысяч семей получают субсидии на оплату ЖКУ. В бюджете города на обеспечение москвичей льготами и субсидиями предусмотрено 48,4 миллиарда рублей, и это без учета федеральных субвенций".

На сайте городского центра жилищных субсидий subsident.ru в разделе "Статистика" уже опубликована таблица максимальных доходов для получения субсидий на оплату ЖКУ. С ее помощью можно посчитать, имеете ли вы право на получение выплат. Они назначаются в случае, если расходы на коммуналку "съедают" более десятой части вашего семейного бюджета. У большинства других регионов эта планка поднята до 22%, так что у москвичей есть хорошая фора. Средний размер выплаты в столице равен почти 2,7 тысячи рублей. Чаще всего субсидии получают пенсионеры.