В Москве задержали мошенника, продававшего поддельные справки о вакцинации

Московские оперативники задержали на Измайловском шоссе 33-летнего ранее судимого жителя столицы за торговлю фиктивными медицинскими документами, связанными с вакцинацией против новой коронавирусной инфекции.

Как сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин, мошенник покупал готовые медицинские документы с подписями и печатями врачей на интернет-сайте за 500 рублей и собственноручно вписывал данные клиента. Затем с помощью службы доставки или такси отправлял справки, прилагая номер своей банковской карты к посылке, куда покупатель должен был перевести около четырех тысяч рублей.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции провели проверочную закупку в одном из мессенджеров и приобрели сертификат о вакцинации против COVID-19, якобы выданный одной из городских поликлиник. Приобрели они и справку о прохождении лабораторного исследования на антитела к коронавирусу, оформленную в популярном центре клинической диагностики Москвы. Выяснилось, что оба документа поддельные.

С задержанного взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит потеря свободы на срок до двух лет. Кстати, уголовная ответственность предусмотрена не только за оборот и изготовление, но и за использование поддельных документов.