Амур у Благовещенска опустился ниже неблагоприятной отметки

Уровень Амура у Благовещенска к утру пятницы, согласно данным регионального главка МЧС, опустился ниже неблагоприятной отметки в 700 сантиметров и достиг 699 см.

За сутки вода упала на 88 сантиметров. С опасной отметки в восемь метров вода у областной столицы ушла двумя днями раньше.

Понижение уровня Амура отмечается во всех населенных пунктах, кроме Иннокентьевки. Там вода прибыла на семь сантиметров.

Гребень паводка прошел Архаринский район и теперь смещается в Еврейскую автономию.

Как сообщают в МЧС, на сегодняшний день в зоне паводка остаются девять муниципальных образований. Подтоплены 352 дома, 1136 придомовых территорий, 19 участков дорог и шесть мостов. В пунктах временного размещения пока находятся 296 человек, в том числе 114 детей.

Несмотря на спад воды, в регионе продолжает действовать режим ЧС межрегионального характера.