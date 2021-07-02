"Арктический" кешбэк для туристов предложили увеличить до 50 тыс рублей

Увеличить туристический кешбэк для туристов, приезжающих на значимые события в регионы российской Арктики и ДФО, предложил губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин.

Соответствующий документ он направил руководителю Федерального агентства по туризму Зарине Догузовой. По мнению главы Чукотки, тем, кто прибывает на Север, чтобы посетить фестивали и другие интересные мероприятия, следует возвращать не 20, а 50 тысяч рублей.

- Так называемый арктический кэшбек позволит снизить стоимость туров и обеспечит интересную программу пребывания в регионе вне зависимости от сезона для туристов в ДФО. Также необходимо предусмотреть федеральное софинансирование расходов на проведение фестивалей, включая обустройство временных мест проживания и затраты, связанные с перевозкой участников и гостей, - отметил Роман Копин.

Кстати

В этом году на Чукотке состоится международный арктический кинофестиваль "Золотой ворон", в 2022-м планируется международный фестиваль "Берингов пролив". Кроме того, в округе традиционно проходит международная научно-практическая конференция "Вселенная белого медведя".